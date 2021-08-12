В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу, а ОПЕК опубликует отчет по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

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Украина

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – Международный оборонный инвестиционный форум, посвященный развитию оборонной промышленности на период до 2030 года. (SikorskyChallenge 2021, Киевский политехнический институт, пр-т Победы, 37). Детали.

– Международный оборонный инвестиционный форум, посвященный развитию оборонной промышленности на период до 2030 года. (SikorskyChallenge 2021, Киевский политехнический институт, пр-т Победы, 37). Детали. 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в формате видеоконференции с Zoom.

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в формате видеоконференции с Zoom. 11:00 – пресс-тур представителей СМИ в Чернобыльскую зону отчуждения (Чернобыль, ул. Советская, 14, г. Припять).

– пресс-тур представителей СМИ в Чернобыльскую зону отчуждения (Чернобыль, ул. Советская, 14, г. Припять). 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

– бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке. 12:00 – заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10).

– заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10). 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).

– памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6). 13:15 – рассмотрение по существу гражданского иска прокуроров САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства в Высшем антикоррупционном суде.

– рассмотрение по существу гражданского иска прокуроров САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства в Высшем антикоррупционном суде. 16:40 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, в Печерском районном суде Киева.

– рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, в Печерском районном суде Киева. 18:00 – выставка, посвященная годовщине протестов в Беларуси – "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" (возле монумента на Майдане Независимости).

– выставка, посвященная годовщине протестов в Беларуси – "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" (возле монумента на Майдане Независимости). 19:00 – церемония проводов паралимпийской сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры (Киевский международный конференц-центр "Парковый").

– церемония проводов паралимпийской сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры (Киевский международный конференц-центр "Парковый"). Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных команд U-23 в Киеве.

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