У Києві пройде чемпіонат світу з міні-футболу, а ОПЕК опублікує звіт щодо нафти – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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Україна

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений розвитку оборонної промисловості на період до 2030 року. (SikorskyChallenge 2021, Київський політехнічний інститут, пр-т Перемоги, 37). Деталі.

– Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений розвитку оборонної промисловості на період до 2030 року. (SikorskyChallenge 2021, Київський політехнічний інститут, пр-т Перемоги, 37). Деталі. 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у форматі відеоконференції Zoom.

– засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у форматі відеоконференції Zoom. 11:00 – престур представників ЗМІ у Чорнобильську зону відчуження (Чорнобиль, вул. Радянська, 14, м. Прип'ять).

– престур представників ЗМІ у Чорнобильську зону відчуження (Чорнобиль, вул. Радянська, 14, м. Прип'ять). 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір у Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.

– безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір у Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням. 12:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10).

– засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10). 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування Героїв у їхні дні народження відбувається системно щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості. (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).

– пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування Героїв у їхні дні народження відбувається системно щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості. (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6). 13:15 – розгляд по суті цивільного позову прокурорів САП про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, що належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави у Вищому антикорупційному суді.

– розгляд по суті цивільного позову прокурорів САП про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, що належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави у Вищому антикорупційному суді. 16:40 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, в Печерському районному суді Києва.

– розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, в Печерському районному суді Києва. 18:00 – виставка, присвячена річниці протестів у Білорусі – "Рік спротиву: як по(в)стала Білорусь" (біля монументу на Майдані Незалежності).

– виставка, присвячена річниці протестів у Білорусі – "Рік спротиву: як по(в)стала Білорусь" (біля монументу на Майдані Незалежності). 19:00 – церемонія проводів паралімпійської збірної України на XVI літні Паралімпійські ігри (Київський міжнародний конференц-центр "Парковий").

– церемонія проводів паралімпійської збірної України на XVI літні Паралімпійські ігри (Київський міжнародний конференц-центр "Парковий"). Чемпіонат світу з міні-футболу серед жінок і молодіжних команд U-23 у Києві.

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