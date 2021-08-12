У Києві пройде чемпіонат світу з міні-футболу, а ОПЕК опублікує звіт щодо нафти – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений розвитку оборонної промисловості на період до 2030 року. (SikorskyChallenge 2021, Київський політехнічний інститут, пр-т Перемоги, 37). Деталі.
- 11:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у форматі відеоконференції Zoom.
- 11:00 – престур представників ЗМІ у Чорнобильську зону відчуження (Чорнобиль, вул. Радянська, 14, м. Прип'ять).
- 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір у Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
- 12:00 – засідання Ради щодо державної підтримки кінематографії (вул. Лаврська, 10).
- 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування Героїв у їхні дні народження відбувається системно щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості. (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).
- 13:15 – розгляд по суті цивільного позову прокурорів САП про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн грн, що належить народному депутату України, і стягнення її в дохід держави у Вищому антикорупційному суді.
- 16:40 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому президенту України Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, в Печерському районному суді Києва.
- 18:00 – виставка, присвячена річниці протестів у Білорусі – "Рік спротиву: як по(в)стала Білорусь" (біля монументу на Майдані Незалежності).
- 19:00 – церемонія проводів паралімпійської збірної України на XVI літні Паралімпійські ігри (Київський міжнародний конференц-центр "Парковий").
- Чемпіонат світу з міні-футболу серед жінок і молодіжних команд U-23 у Києві.
За кордоном
- Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) опублікує щомісячний звіт щодо нафтового ринку.
- Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд по ринку нафти.