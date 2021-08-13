Брифинг Кулебы и встреча Маска с преемником Меркель – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 13 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:00 – онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по актуальным вопросам внешней политики Украины. Трансляция.

– онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по актуальным вопросам внешней политики Украины. Трансляция. 10:00 – "Мобильный форум современного искусства" – круизная мобильная конференция в поезде "ГогольTRAIN", который в течение 30 дней будет курсировать в разные регионы страны. Каждый вагон "ГогольTRAIN" расписан украинскими художниками в уникальном стиле с внешней стороны, а каждый маршрут имеет уникальную программу мероприятий. Детали.

– "Мобильный форум современного искусства" – круизная мобильная конференция в поезде "ГогольTRAIN", который в течение 30 дней будет курсировать в разные регионы страны. Каждый вагон "ГогольTRAIN" расписан украинскими художниками в уникальном стиле с внешней стороны, а каждый маршрут имеет уникальную программу мероприятий. Детали. 12:00 – подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем Голодомора-геноцида и Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ), а также презентация сборника документов и материалов "Черные доски" Украины. Черниговская область" (Дом профсоюзов Украины, ул. Крещатик 18/2, 1-й этаж).

– подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем Голодомора-геноцида и Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ), а также презентация сборника документов и материалов "Черные доски" Украины. Черниговская область" (Дом профсоюзов Украины, ул. Крещатик 18/2, 1-й этаж). 13:15 – заседание по делу по обвинению Юрия Крысина в противодействии протестным акциям (эизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13).

– заседание по делу по обвинению Юрия Крысина в противодействии протестным акциям (эизоды похищения и пыток 21.01.2014 и события 18.02.2014) в Дарницком райсуде Киева (ул.Севастопольская, 7/13). 21:00 – команда ГОГОЛЬFEST запустит круизный мобильный форум молодежи в поезде "ГогольTRAIN". Первый из шести рейсов арт-поезда ГогольTRAIN Киев-Одесса посвящен памяти художника Александра Ройтбурда. Детали.

Киев

11:00 – презентация одной из локаций "зеленой зоны" в больнице "Охматдет". На месте волонтеры будут высаживать новые растения и общаться с участниками проекта (ул. Черновола 28/1, новый корпус, заезд с улицы Андрющенко).

– презентация одной из локаций "зеленой зоны" в больнице "Охматдет". На месте волонтеры будут высаживать новые растения и общаться с участниками проекта (ул. Черновола 28/1, новый корпус, заезд с улицы Андрющенко). 11:00-22:00 под Аркой дружбы народов молодежный фестиваль "Double Triple Summer" (13-15 августа). Августовские соревнования станут продолжением зимнего Double Triple Snow Fest. В частности, состоятся международные соревнования по новым олимпийским видам спорта – скейтбордингу и BMX. Детали.

Киевская область

9:30 – форум "Реформа школьного питания" в Буче с участием первой леди Украины Елены Зеленской, министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра здравоохранения Виктора Ляшко. 11:30 – подход к прессе (Буча, Летний театр, ул. Институтская, 54). Трансляция.

Донецкая область

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10:30 – торжественное открытие мурала в рамках международного проекта ARTIFAKE в Бахмуте. Проект привлекает внимание к важности критического мышления и борьбы с дезинформацией (ул. Леваневского, 117).

Запорожская область

11:00 – торжественное открытие пункта базирования дивизиона Морской охраны Мариупольского отряда в Бердянске (ул. Макарова, причал №2).

За рубежом

Международное рейтинговое агентство Fitch может объявить о действиях по отношению к суверенным рейтингам Казахстана.

Германия