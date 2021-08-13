Брифінг Кулеби і зустріч Маска з наситупником Меркель – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:00 – онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з актуальних питань зовнішньої політики України. Трансляція.

– онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з актуальних питань зовнішньої політики України. Трансляція. 10:00 – "Мобільний форум сучасного мистецтва" – круїзна мобільна конференція в поїзді "ГогольTRAIN", який протягом 30 днів курсуватиме у різні регіони країни. Кожен вагон "ГогольTRAIN" розписаний українськими художниками в унікальному стилі з зовнішнього боку, а кожен маршрут має унікальну програму заходів. Деталі.

– "Мобільний форум сучасного мистецтва" – круїзна мобільна конференція в поїзді "ГогольTRAIN", який протягом 30 днів курсуватиме у різні регіони країни. Кожен вагон "ГогольTRAIN" розписаний українськими художниками в унікальному стилі з зовнішнього боку, а кожен маршрут має унікальну програму заходів. Деталі. 12:00 – підписання меморандуму про співпрацю між Національним музеєм Голодомору-геноциду та Федерацією профспілок України (ФПУ), а також презентація збірника документів і матеріалів "Чорні дошки" України. Чернігівська область" (Будинок профспілок України, вул. Хрещатик 18/2, 1-й поверх).

– підписання меморандуму про співпрацю між Національним музеєм Голодомору-геноциду та Федерацією профспілок України (ФПУ), а також презентація збірника документів і матеріалів "Чорні дошки" України. Чернігівська область" (Будинок профспілок України, вул. Хрещатик 18/2, 1-й поверх). 13:15 – засідання у справі з обвинувачення Юрія Крисина у протидії протестним акціям (еізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) у Дарницькому райсуді Києва (вул.Севастопольська, 7/13).

– засідання у справі з обвинувачення Юрія Крисина у протидії протестним акціям (еізоди викрадення і тортур 21.01.2014 і події 18.02.2014) у Дарницькому райсуді Києва (вул.Севастопольська, 7/13). 21:00 – команда ГОГОЛЬFEST запустить круїзний мобільний форум молоді у поїзді "ГогольTRAIN". Перший з шести рейсів арт-поїзда ГогольTRAIN Київ-Одеса присвячений пам'яті художника Олександра Ройтбурда. Деталі.

Київ

11:00 – презентація однієї з локацій "зеленої зони" в лікарні "Охматдит". На місці волонтери будуть висаджувати нові рослини і спілкуватися з учасниками проєкту (вул. Чорновола 28/1, новий корпус, заїзд з вулиці Андрющенка).

– презентація однієї з локацій "зеленої зони" в лікарні "Охматдит". На місці волонтери будуть висаджувати нові рослини і спілкуватися з учасниками проєкту (вул. Чорновола 28/1, новий корпус, заїзд з вулиці Андрющенка). 11:00-22:00 – молодіжний фестиваль "Double Triple Summer" під Аркою дружби народів (13-15 серпня). Серпневі змагання стануть продовженням зимового Double Triple Snow Fest. Зокрема відбудуться міжнародні змагання з нових олімпійських видів спорту – скейтбордингу і BMX. Деталі.

Київська область

9:30 – форум "Реформа шкільного харчування" в Бучі за участю першої леді України Олени Зеленської, міністра освіти і науки Сергія Шкарлета і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко. 11:30 – підхід до преси (Буча, Літній театр, вул. Інститутська, 54). Трансляція.

Донецька область

Реклама

10:30 – урочисте відкриття Мура у рамках міжнародного проекту ARTIFAKE в Бахмуті . Проєкт привертає увагу до важливості критичного мислення і боротьби з дезінформацією (вул. Леваневського, 117).

Запорізька область

11:00 – урочисте відкриття пункту базування дивізіону Морської охорони Маріупольського загону в Бердянську (вул. Макарова, причал №2).

За кордоном

Міжнародне рейтингове агентство Fitch може оголосити про дії щодо суверенних рейтингів Казахстану.

Німеччина