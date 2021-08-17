Итоги вступительной кампании и открытие Сорочинской ярмарки – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 13:30 – онлайн-брифинг "Предварительные итоги вступительной кампании 2021" с участием министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Трансляция: Youtube и Facebook.

– онлайн-брифинг "Предварительные итоги вступительной кампании 2021" с участием министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Трансляция: Youtube и Facebook. 16:00 – подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики, Государственным агентством развития туризма и медиасервисом MEGOGO для работы над созданием 30 аудиогидов украинскими культурными центрами на английском и украинском языках (ул. Грушевского, 5А, Мариинский дворец).

– подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики, Государственным агентством развития туризма и медиасервисом MEGOGO для работы над созданием 30 аудиогидов украинскими культурными центрами на английском и украинском языках (ул. Грушевского, 5А, Мариинский дворец). Голосование за проекты Общественного бюджета на 2022 год.

Киев

11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.

– бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке. 12:00 – "прямая линия" директора Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елены Фиданян в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.

– "прямая линия" директора Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елены Фиданян в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51. 16:00 – открытие выставки "Скифское золото" в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины (Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2). Выставка будет доступна для всеобщего обозрения с 18 августа до 20 сентября. Детали.

Полтавская область

11:00 – открытие Национальной Сорочинской ярмарки (17-22 августа) в селе Великие Сорочинцы. Детали.

– открытие Национальной Сорочинской ярмарки (17-22 августа) в селе Великие Сорочинцы. Детали. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 17-18 августа посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Черновицкая область

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Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит с рабочей поездкой Черновицкую область и осуществит пуск IV агрегата II очереди строительства гидроаккумулирующей электростанции на Днестровской ГАЭС.

12:40 - брифинг премьер-министра.

За рубежом

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским посетит Международную выставку оборонной промышленности IDEF 2021 (17-20 августа) в Турции.