Підсумки вступної кампанії та відкриття Сорочинського ярмарку – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 17 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
- 11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 13:30 – онлайн-брифінг "Попередні підсумки вступної кампанії 2021" за участю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Трансляція: Youtube і Facebook.
- 16:00 – підписання меморандуму між Міністерством культури і інформаційної політики, Державним агентством розвитку туризму і медіасервісом MEGOGO для роботи над створенням 30 аудіогідів українськими культурними центрами англійською та українською мовами (вул. Грушевського, 5а, Маріїнський палац).
- Голосування за проекти Громадського бюджету на 2022 рік.
Київ
- 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
- 12:00 – "пряма лінія" директора Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олени Фіданян у контакт-центрі Києва. Дзвінки від жителів будуть прийматися до 13:00 за телефоном 15-51.
- 16:00 – відкриття виставки "Скіфське золото" у рамках заходів, приурочених до 30-ї річниці незалежності України (Національний музей історії України, вул. Володимирська, 2). Виставка буде доступна для загального огляду з 18 серпня до 20 вересня. Деталі.
Полтавська область
- 11:00 – відкриття Національного Сорочинського ярмарку (17-22 серпня) у селі Великі Сорочинці. Деталі.
- Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 17-18 серпня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.
Чернівецька область
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає з робочою поїздкою Чернівецьку область і здійснить запуск IV агрегату II черги будівництва гідроакумулюючої електростанції на Дністровській ГАЕС.
- 12:40 – брифінг прем'єр-міністра.
За кордоном
Українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським відвідає Міжнародну виставку оборонної промисловості IDEF 2021 (17-20 серпня) у Туреччині.