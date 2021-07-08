Антициклон вытеснил дожди – украинцев ждет "горячая" пятница

Последние дожди и грозы успели натворить беды в некоторых областях, но теперь в ближайшие дни в Украине будет хозяйничать антициклон – ожидается сильная жара и никаких осадков.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
В пятницу дождей у нас не будет, но жара усилится. 9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей Украины поднимутся до 29-33 градусов. Ближайшие ночи тоже будут жаркими.
В Киеве 9 июля ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха 30 градусов. А ближайший дождь в столице ждем 12 июля.
В ближайшие дни жара будет лишь усиливаться, а на следующей неделе на востоке вообще ожидается до +35. Вот, например, карта температуры воздуха на 11 июля:
Напомним, согласно прогнозу до конца недели, в ближайшие дни пляжная солнечная погода будет везде, а температура воздуха к выходным превысит 30 градусов.
Мы также писали, что сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.
В Крыму тем временем снова потопы:
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