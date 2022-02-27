Антивоенные протесты в Беларуси: силовики задержали уже 88 человек

В стране силовики задерживают протестующих / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси 27 февраля задержали на акциях протеста возле избирательных участков, где проходит голосование на референдуме по изменению Конституции, 88 человек. Люди устроили акции протеста против войны в Украине.

Об этом сообщили в правозащитном центре "Весна".

Реклама

Где прошли задержания:

в Минске,

Гродно,

Гомеле,

Витебске,

Могилеве,

Барановичах,

Лиде,

Полоцке,

Новополоцке,

Жодине,

Светлогорске,

Заславле,

Бобруйске,

Докшицах.

Оппозиция призвала противников власти собраться в воскресенье днем возле избирательных участков и высказать протест в связи с войной России против Украины. Она также призвала своих сторонников собраться на акцию протеста возле Генштаба белорусской армии. Собравшиеся были разогнаны силовиками.

Реклама

Зеленский обратился к белорусам

Президент Владимир Зеленский призвал белорусов опомниться, поскольку сейчас они явно проявляют недружественное отношение – с территории Беларуси идет техника и летят ракеты. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Он отметил, что сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и Беларуси во время Второй мировой войны.

Реклама

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты: с вашей территории убивают наших детей, разрушают дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас на белорусском референдуме люди решают, кем быть дальше.

"Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас", – резюмировал он.

Как мы уже писали, сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.

Читайте также: