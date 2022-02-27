"Будет катастрофа": армию Беларуси предупредили о последствиях вторжения в Украину (видео)

Далеко не все вернутся из Украины живыми, заявил ветеран белорусских ВДВ

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Ветеран ВДВ Беларуси, экс-комбриг 38-й Брестской десантной бригады Валерий Сахач записал видеообращение к белорусским военным с призывом не участвовать в войне против Украины.

"Мои соотечественники, парни в голубых тельняшках, таких же, как всю жизнь носил я, сидят в лесу у границы с Украиной, и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны", – заявил белорусский десантник.

Реклама

По его словам, далеко не все вернутся на родину живыми.

"Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, трое суток находится в аду. Количество убитых исчисляется тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали и гражданские больницы в приграничной полосе. Никакие цели операции не достигнуты, на данный момент не удалось взять ни Киев, ни один из областных центров", – напомнил военный.

Сахач отметил, что украинская армия "уже не отступит и не сдастся".

Как подчеркнул ветеран ВДВ, белорусам должны быть понятны как минимум три вещи:

Реклама

"Первая – Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас. Второе – никаких "наркоманов", "националистов" в украинской власти нет. А если бы они и были – они были избраны на свободных демократических выборах. Третье – никаких правовых оснований вторгаться на территорию Украины у белорусских военных нет, тем более что это прямо запрещает действующая Конституция".

Он считает: "Это не наша война".

"Братишки, найдите способ не участвовать в этом грязном деле", – добавил десантник.

Лукашенко пообещал Украине перемирие

Украинская делегация встретится с россиянами для переговоров на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что ни самолеты, ни ракеты не полетят в Украину во время переговоров с россиянами.

Реклама