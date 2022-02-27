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"Буде катастрофа": армію Білорусі попередили про наслідки вторгнення в Україну (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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27 лютого, 17:17
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Далеко не всі повернуться з України живими, заявив ветеран білоруських ВДВ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ветеран ВДВ Білорусі, екскомбриг 38-ї Брестської десантної бригади Валерій Сахач записав відеозвернення до білоруських військових із закликом не брати участь у війні проти України.

"Мої співвітчизники, хлопці в блакитних тільняшках, таких самих, як все життя носив я, сидять у лісі біля кордону з Україною, і дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у дуже поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни", – заявив білоруський десантник.

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За його словами, далеко не всі повернуться на батьківщину живими.

"Російська армія, яка має величезний бойовий досвід, три доби перебуває в пеклі. Кількість вбитих обчислюється тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені шпиталі та цивільні лікарні в прикордонній смузі. Жодних цілей операції не досягнуто, на цей момент не вдалося взяти ані Київ, ані жоден з обласних центрів", – нагадав військовий.

Сахач зазначив, що українська армія "вже не відступить і не здасться".

Як підкреслив ветеран ВДВ, білорусам мають бути зрозумілі щонайменше три речі:

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"Перша – Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не загрожує зараз. Друге – жодних "наркоманів", "націоналістів" в українській владі немає. А якби вони й були – вони були обрані на вільних демократичних виборах. Третє – жодних правових підстав вторгатися на територію України у білоруських військових немає, тим більше це прямо забороняє чинна Конституція".

Він вважає: "Це не наша війна".

"Братики, знайдіть спосіб не брати участь у цій брудній справі", – додав десантник.

Лукашенко пообіцяв Україні перемир'я

Українська делегація зустрінеться з росіянами для переговорів на українсько-білоруському кордоні, у районі річки Прип'ять.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в телефонній розмові запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що ані літаки, ані ракети не полетять в Україну під час переговорів з росіянами.

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"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, вертольоти та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", – йдеться у повідомленні Офісу президента України.

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