Жодна ракета не злетить: Лукашенко дав гарантію Зеленському

Україна та Росія проведуть переговори в районі річки Прип'ять

Лукашенко обіцяв президентові України. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у телефонній розмові запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що ані літаки, ані ракети не полетять в Україну під час переговорів з росіянами.

Про це повідомляє Офiс глави держави.

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Сторони домовилися, що українська делегація має зустрітися з росіянами без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", – йдеться у повідомленні.

Переговори РФ та України поки що під знаком питання

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію в Білорусь. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація або він сам не поїдуть у країну, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовляються.

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Також Зеленський звернувся до білорусів і заявив, що зараз вони не на нашому боці. За його словами, нині багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні та Білорусі під час Другої світової війни.

Сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету в бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.