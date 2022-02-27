Ни одна ракета не взлетит: Лукашенко дал гарантию Зеленскому

Украина и Россия проведут переговоры в районе реки Припять

Лукашенко дал обещание президенту Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что ни самолеты, ни ракеты не полетят в Украину во время переговоров с россиянами.

Об этом сообщает Офис главы государства.

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Стороны договорились, что украинская делегация встретиться с россиянами без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", – говорится в сообщении.

Переговоры РФ и Украины пока под вопросом

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказываются.

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Также Зеленский обратился к белорусам и заявил, что сейчас они не на нашей стороне. По его словам, сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и Беларуси во время Второй мировой войны.

Сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.