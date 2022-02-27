"Вы с нами не на одной стороне": Зеленский обратился к белорусам (видео)

С территории Беларуси в Украину летят ракеты и идет техника

Зеленский призвал белорусов определиться со своим будущим. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал белорусов опомниться, поскольку сейчас они явно проявляют недружественное отношение – с территории Беларуси идет техника и летят ракеты. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

Он отметил, что сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и в том числе в Беларуси во время Второй мировой войны.

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"На войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска РФ по Украине запускают ракеты: с вашей территории убивают наших детей, разрушают дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас на белорусском референдуме они решают, кем быть дальше.

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"Будьте Беларусью, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас", – резюмировал он.

Как мы уже писали, сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

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А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелам, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

В Полтавской области украинские военные вместе с теробороной уничтожили 200 единиц техники РФ.