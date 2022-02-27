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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Удары по нефтебазе, газопроводу и ядерному объекту: РФ создает техногенную катастрофу в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 06:33
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Из-за ракетных ударов в Украине вспыхнули сразу два масштабных пожара, оккупанты обстреляли даже пункт захоронения радиоактивных отходов
Оккупанты палят по опасных объектах
Оккупанты палят по опасных объектах / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночь 27 февраля в Украине была неспокойной. Российские оккупанты палили по объектам, разрушение которых может привести к техногенной катастрофе. Снаряды попали в нефтебазу в Василькове Киевской области, газопровод в Харькове и пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве.

"Сегодня" собрали все, что известно об этих ракетных ударах.

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Васильков

Российские оккупанты обстреляли из ракет Васильков. В результате взрыва там начался пожар на нефтебазе. В Сети пишут, что этот инцидент может стать экологической катастрофой колоссальных масштабов.

"Ракетный удар был нанесен по Васильковской нефтебазе компании БРСМ. Гореть будет долго. Экологический ущерб колоссальный!" —написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Спасатели все еще не могут начать тушить возгорание, поскольку в Василькове продолжаются бои за аэропорт. Глава Киевской ОГА Алексей Кулебана написал, что снаряд попал в один из 10 резервуаров с топливом, огонь может распространиться и на остальные.

"В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа", – написал он.

Скриншот

Киев

Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов "Объединение Радон" в Киеве. Масштаб разрушений не могут оценить из-за постоянных обстрелов. По предварительной информации, угрозы населению нет.

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В Государственной инспекции ядерного регулирования уточнили, что по состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро "Печерская" находится в пределах нормы.

Фото Госинспекции ядерного регулирования

Харьков

В Харькове прогремел мощный взрыв на газопроводе – его подорвали российские оккупанты. В момент взрыва в небо поднялось огромное грибовидное облако из огня и дыма, можно было легко можно спутать ночь с днем.

Из-за постоянных обстрелов спасатели не могут направить туда технику.

В Госспецсвязи заявили, что это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.

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