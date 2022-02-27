Удари по нафтобазі, газопроводу та ядерному об'єкту: РФ створює техногенну катастрофу в Україні

Через ракетні удари в Україні спалахнули одразу дві масштабні пожежі, окупанти обстріляли навіть пункт захоронення радіоактивних відходів

Окупанти палять по небезпечних об'єктах / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніч 27 лютого в Україні була неспокійною. Російські окупанти били по об'єктах, руйнація яких може призвести до техногенної катастрофи. Снаряди потрапили у нафтобазу у Василькові Київської області, газопровід у Харкові та пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про ці ракетні удари.

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Васильків

Російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі пишуть, що цей інцидент може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горіти буде довго. Екологічні збитки колосальні!" — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Рятувальники все ще не можуть почати гасити загоряння, оскільки у Василькові продовжуються бої за аеропорт. Голова Київської ОДА Олексій Кулеба написав, що снаряд потрапив в один із 10 резервуарів з паливом, вогонь може поширитися і на решту.

"У такому разі нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", – написав він.

Скріншот

Київ

Снаряд РФ потрапив до пункту захоронення радіоактивних відходів "Об'єднання Радон" у Києві. Масштаб руйнувань не можуть оцінити через постійні обстріли. За попередньою інформацією, загрози населенню немає.

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У Державній інспекції ядерного регулювання уточнили, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро "Печерська" перебуває у межах норми.

Фото Держінспекції ядерного регулювання

Харків

У Харкові прогримів сильний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху у небо піднялася величезна грибоподібна хмара з вогню та диму, можна було легко можна сплутати ніч із днем.

Через постійні обстріли рятувальники не можуть направити туди техніку.

У Держспецзв'язку заявили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.