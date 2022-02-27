В Полтавской области уничтожено 200 единиц техники РФ

На границе Полтавской и Сумской областей около полуночи 27 февраля оккупантам нанесли мощнейший урон – сожжено 200 единиц бронетехники противника. Об этом сообщил Суспільному пресс-секретарь областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин.
По его словам, колонну техники заметили местные жители, которые оперативно сообщили информацию нашим военным. Оккупанты двигались с территории Сумской области, большинство – танки.
Но силы теробороны Полтавской области вместе с военной авиацией и артиллерией уничтожили всю технику. Информацию о погибших и раненых врагах уточняют.
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