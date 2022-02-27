Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Вторжение России: темпы нападения снижены, но методы оккупантов все более варварские

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 февраля, 08:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать
Оккупанты сливают горючее из бензобаков/Коллаж "Сегодня"
Оккупанты сливают горючее из бензобаков/Коллаж "Сегодня"

Оккупант снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. О такой ситуации сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 6:00 27 февраля.

Подробности:

  • Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, войска останавливаются.
  • Личный состав оккупационных войск имеет низкое морально-психологическое состояние. По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.
  • Основной тактикой действий оккупантов остается движение и захват небольших городов, сел и автомобильных путей. Попытки взятия под контроль крупных городов успеха не имели.
  • Военные РФ переходят к активному применению диверсионно-разведывательных групп, которые уничтожают объекты гражданской инфраструктуры и убивают мирное население крупных городов. Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российский агрессор нанес удар по нефтебазе в Василькове.
  • С целью устрашения местного населения используют воинские части и подразделения, укомплектованные кавказцами с плохим знанием русского языка, применяют адресную рассылку угрожающих и панических сообщений.
  • В Мозырьском районе Беларуси захватчики сформировали ударную группу российских боевых вертолетов для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры городов и по нашим войскам.

Украинское войско успешно ведет оборону страны и противостоит оккупантам.

Реклама

Родственники оккупантов массово звонят на горячую линию "Вернись живым из Украины"

На горячую линию для родственников русских оккупантов"Вернись живым из Украины" звонят сотни людей. Они разыскивают своих близких.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день четвертый. Взрывы в Харькове и Киеве, новые санкции для РФ и Starlink – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Doodle Сегодня
27 февраля. Элизабет Роузмонд Тейлор. Ровно 90 лет назад в этот день родилась первая актриса, чей гонорар за роль в фильме составил миллион долларов…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять