У Полтавській області знищено 200 одиниць техніки РФ

Окупанти рухалися з території Сумської області, у колоні була більшість танків

Техніка окупантів як завжди добре горить. Колаж "Сьогодні"

На кордоні Полтавської та Сумської областей близько півночі 27 лютого окупантам завдали великих втрат – спалено 200 одиниць бронетехніки супротивника. Про це повідомив Суспільному прессекретар обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін.

За його словами, колону техніки помітили місцеві жителі, які оперативно повідомили інформацію нашим військовим. Окупанти рухалися з території Сумської області, більшість – танки.

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Але сили тероборони Полтавської області разом із військовою авіацією та артилерією знищили всю техніку. Інформацію про загиблих та поранених ворогів уточнюють.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

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Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої техніки супротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.