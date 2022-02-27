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Зеленский провел разговор с Лукашенко

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27 февраля, 13:46
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Звонок оказался неожиданным. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он сообщил в Telegram.

"Поговорил с Александром Лукашенко", – написал он.

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Пока подробностей разговора нет, но должны появиться в ближайшее время. Следите за нами.

Переговоры РФ и Украины пока под вопросом

Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказываются.

Также Зеленский обратился к белорусам и заявил, что сейчас они не на нашей стороне. По его словам, сейчас многие украинские города выживают в таких условиях, которые последний раз были в Украине и в том числе в Беларуси во время Второй мировой войны.

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Сегодня с территории Беларуси была запущена крылатая ракета в сторону Киева, но ее удалось перехватить Воздушным силам Украины.

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