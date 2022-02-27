Зеленський провів розмову із Лукашенком

Білорусь жорстко підставила Україну, допомагаючи Путіну із вторгненням

Дзвінок виявився несподіваним. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це він повідомив у Telegram.

"Поговорив із Олександром Лукашенком", – написав він.

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Поки подробиць розмови немає, але мають з'явитися найближчим часом. Слідкуйте за нами.

Переговори РФ та України поки що під питанням

Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори у Мінську і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація або він сам не поїдуть до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовляються.

Також Зеленський звернувся до білорусів та заявив, що зараз вони не на нашому боці. За його словами, зараз багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні, і в тому числі в Білорусі, під час Другої світової війни.

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Сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету у бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.