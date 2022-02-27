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Жодних переговорів у Мінську! Зеленський запропонував РФ інші варіанти

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
27 лютого, 10:33
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Переговори будуть у тій країні, звідки не летять ракети в Україну
Зеленський за переговори, але не на умовах Москви. Колаж "Сьогодні"
Зеленський за переговори, але не на умовах Москви. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відкидає можливість переговорів у Мінську через агресивні дії Білорусі, з якої в Україну летять ракети та заїжджає військова техніка. Про це він заявив у своєму відеозверненні до білорусів.

За його словами, зараз багато розмов про можливі переговори в Мінську між Україною та РФ, проте Київ не пропонував цей варіант як переговорний майданчик і на це є причини.

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"Чотири дні тому саме з території Білорусі пішли крилаті ракети, літаки, гелікоптери, техніка. Били по наших будинках. Це страшне дежавю: Київ атакували о четвертій ранку, у когось таке почуття гумору, як у 1941 році. А ви спали, брати білоруси, а ми прокинулися. Ви зараз спите, а ми з цього моменту вже не лягаємо, бо боремося за свою країну", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що якби з території Білорусі не було агресивних дій, Київ міг би говорити у Мінську.

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"Ми хочемо миру, ми хочемо зустрічатись – Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – це все ми запропонували російській стороні. Та будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Тільки так переговори можуть бути чесними й можуть закінчити війну", – резюмував президент.

Як ми вже писали, Зеленський звернувся до білорусів та заявив, що зараз вони не на нашому боці. За його словами, зараз багато українських міст виживають в таких умовах, які востаннє були в Україні і в тому числі в Білорусі під час Другої світової війни.

Також сьогодні з території Білорусі було запущено крилату ракету у бік Києва, але її вдалося перехопити Повітряним силам України.

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