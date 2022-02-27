З Білорусі по Україні вдарили "Іскандери"

Окупанти вдарили з території Білорусі по Україні ракетами "Іскандер".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Запуск "Іскандерів" по Україні з району Мозиря. Запуск близбко 17:00. Зйомка з Рівненській області. Це таке перемир'я?!" – написав Геращенко.
Раніше з боку Білорусі було обстріляно військову частину біля міста Володимир Волинської області.
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Лукашенко пообіцяв Україні перемир'я
Українська делегація зустрінеться з росіянами для переговорів на українсько-білоруському кордоні, у районі річки Прип'ять.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у телефонній розмові запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що ані літаки, ані ракети не полетять в Україну під час переговорів з росіянами.
"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, вертольоти та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", – йдеться у повідомленні Офісу президента України.