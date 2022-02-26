Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та Білорусі

Українські мобільні оператори Vodafone, lifecell та "Київстар" заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Про це повідомили в Telegram-каналі Верховної Ради.
Деталі
"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", – йдеться в повідомленні.
Також цю інформацію підтвердила прессекретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"І так. Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі Vodafone Україна заблокована. Раптом ви не знали", — написала вона.
Крім того, рішення підтвердили й у "Київстарі".
"Також нам надходять запитання від абонентів, чи надаємо ми послуги внутрішнього роумінгу для мобільних операторів Росії та Білорусі на території України? Інформуємо, що в ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги у своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS", — йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 26 лютого
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