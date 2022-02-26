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Українські мобільні оператори заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та Білорусі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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26 лютого, 22:27
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Українці не зможуть зателефонувати у дві країни
Більше жодних дзвінків у Росію та Білорусь/Фото: колаж: "Сьогодні"
Більше жодних дзвінків у Росію та Білорусь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські мобільні оператори Vodafone, lifecell та "Київстар" заблокували доступ до своїх мереж для абонентів Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомили в Telegram-каналі Верховної Ради.

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Деталі

"Київстар, Vodafone та lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів РФ та РБ", – йдеться в повідомленні.

Також цю інформацію підтвердила прессекретар Vodafone Ukraine Вікторія Павловська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"І так. Можливість реєстрації абонентів Росії та Білорусі в мережі Vodafone Україна заблокована. Раптом ви не знали", — написала вона.

Крім того, рішення підтвердили й у "Київстарі".

"Також нам надходять запитання від абонентів, чи надаємо ми послуги внутрішнього роумінгу для мобільних операторів Росії та Білорусі на території України? Інформуємо, що в ніч з 24 на 25 лютого Київстар разом з іншими українськими операторами припинив надавати послуги у своїй мережі для абонентів всіх мобільних провайдерів Росії та Білорусі. Вони більше не можуть отримувати та здійснювати дзвінки, користуватися інтернетом, відправляти SMS", — йдеться у повідомленні.

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