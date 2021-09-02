Арест Медведчука и реакция Пескова на визит Зеленского в США – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Тема дня в соцсетях - суд над Медведчуком и провалившийся в фонтан грузовик / Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости четверга, 2 сентября.

Мера для Медведчука

Весьма активно пользователи соцсетей наблюдали за очередным заседанием суда по продлению меры пресечения депутату Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Виктору Медведчуку.

Суд продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября / Фото "Сегодня"

Суд, заседание которого "Сегодня" транслировал в прямом эфире, продлил нардепу круглосуточный домашний арест сроком на два месяца – до 31 октября.

Американский визит

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США будоражит не только Россию, украинских экспертов, но и обычных пользователей соцсетей. Украинцы активно обсуждают результаты этого визита, как обычно, критикуя все, включая, кто как сидел на стуле во время встречи лидеров в Белом доме на камеры.

Украинцы очень критично анализируют визит Зеленского в Белый дом / Фото Reuters

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Мысли Пескова

Комментарии пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу американского визита Владимира Зеленского также вызвали активное обсуждение.

"Та я думаю)) С одной стороны у России – Китай, с другой – талибы на американских вертолетах, а тут еще и Украине джавелинов подвезли. Я б тоже занервничала))", – написала, например, в Фейсбуке Людмила Рыженкова.

"Да вы, пацаны, не бойтесь. Мы еще 2 или 3 базы США построим и будет мир и дружба", – написал пользователь Ник.

Грузовик в фонтане

Ну, и конечно, мало кого оставило равнодушным ДТП в фонтане в Киеве на только отремонтированной площади возле станции метро "Арсенальная".

В столице грузовик развалил фонтан. Фото: коллаж "Сегодня"