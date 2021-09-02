Арешт Медведчука і реакція Пєскова на візит Зеленського в США – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Тема дня в інтернеті - суд над Медведчуком і вантажівка в фонтані / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 2 вересня.

Міра для Медведчука

Вельми активно користувачі соцмереж спостерігали за черговим засіданням суду по продовженню запобіжного заходу депутату Верховної Ради України з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Суд продовжив нардепу цілодобовий домашній арешт строком на два місяці – до 31 жовтня / Фото "Сегодня"

Суд, засідання якого "Сегодня" транслював в прямому ефірі, продовжив нардепу цілодобовий домашній арешт строком на два місяці – до 31 жовтня.

Американський візит

Візит президента України Володимира Зеленського в США розбурхує не тільки Росію, українських експертів, а й звичайних користувачів соцмереж. Українці активно обговорюють результати цього візиту, як зазвичай, критикуючи все, включаючи, хто як сидів на стільці під час зустрічі лідерів в Білому домі на камери.

Українці дуже критично аналізують візит Зеленського в Білий дім / Фото Reuters

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Думки Пєскова

Коментарі прес-секретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова з приводу американського візиту Володимира Зеленського також викликали активне обговорення.

"Та я думаю)) З одного боку у Росії – Китай, з іншого – таліби на американських вертольотах, а тут ще й Україні джавеліни підвезли. Я б теж занервувала)) ", – написала, наприклад, у Фейсбуці Людмила Риженкова.

"Так ви, пацани, не бійтеся. Ми ще 2 або 3 бази США побудуємо і буде мир і дружба ", – напісав користувач Нік.

Вантажівка в фонтані

Ну, і звичайно, мало кого залишило байдужим ДТП у фонтані в Київі на щойно відремонтованій площі біля станції метро "Арсенальна".

У столиці вантажівка розвалив фонтан. Фото: колаж "Сьогодні"