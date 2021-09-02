Арешт Медведчука і реакція Пєскова на візит Зеленського в США – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Тема дня в інтернеті - суд над Медведчуком і вантажівка в фонтані / Колаж "Сегодня"
Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 2 вересня.
Міра для Медведчука
Вельми активно користувачі соцмереж спостерігали за черговим засіданням суду по продовженню запобіжного заходу депутату Верховної Ради України з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.
Суд, засідання якого "Сегодня" транслював в прямому ефірі, продовжив нардепу цілодобовий домашній арешт строком на два місяці – до 31 жовтня.
Американський візит
Візит президента України Володимира Зеленського в США розбурхує не тільки Росію, українських експертів, а й звичайних користувачів соцмереж. Українці активно обговорюють результати цього візиту, як зазвичай, критикуючи все, включаючи, хто як сидів на стільці під час зустрічі лідерів в Білому домі на камери.
Думки Пєскова
Коментарі прес-секретаря російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова з приводу американського візиту Володимира Зеленського також викликали активне обговорення.
"Та я думаю)) З одного боку у Росії – Китай, з іншого – таліби на американських вертольотах, а тут ще й Україні джавеліни підвезли. Я б теж занервувала)) ", – написала, наприклад, у Фейсбуці Людмила Риженкова.
"Так ви, пацани, не бійтеся. Ми ще 2 або 3 бази США побудуємо і буде мир і дружба ", – напісав користувач Нік.
Вантажівка в фонтані
Ну, і звичайно, мало кого залишило байдужим ДТП у фонтані в Київі на щойно відремонтованій площі біля станції метро "Арсенальна".
- "Не, ну це повний абзац... А давайте тепер по всіх пішохідних зонах проїдемо на вантажівці та й обгидимо все лихими постами, як все неякісно і бездумно сплановано ... НЕ МОЖНА транспорту їздити по пішохідних зонах. Ця подія, як на мене, взагалі схоже на диверсію", – написав користувач Сергій Гольдрін.
- "Людина привезла воду, їй треба розвантажитися, а воду важко тягати. У чому він винен, що він вирішив під'їхати ближче?! Звідки тут видно, що це фонтан ?! Де огорожа, або якісь знаки, табличка з інформацією?! Я теж не бачу, що це фонтан, таких фонтанів не буває ", – написала Ольга Даненко.