Арестович и Подоляк разоблачили планы Лукашенко по вторжению

Арестович и Подоляк рассказали, готовится ли нападение из Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси. Видео выложил Арестович в своем Twitter.

В ролике он шутит над заявлением президента Беларуси Александра Лукашенко, которое уже стало мемом, и говорит, что нападения в ближайшее время не будет.

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Подоляк, в свою очередь, призвал не верить заявлениям сомнительных экспертов, которые нагнетают панику.

Советники главы ОП заверили, что если угроза атаки со стороны Беларуси появится, об этом обязательно сообщат.

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Слухи о нападении

Еще в марте активно обсуждалось возможное нападение на Украину войск Беларуси. Похоже, история повторяется. По данным белорусских СМИ, сейчас идет активный переброс техники к границам с Украиной. А Лукашенко уже заявил о начале военных учений с 22 июня.

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что Лукашенко не хочет ввязываться в войну с Украиной и пытается "водить Путина за нос". Однако, по мнению Жданова, президент РФ все же может заставить его пойти на такой шаг.

О том, что Беларусь может ввязаться в войну с Украиной, рассказал "Сегодня" и военный эксперт Якуб Войнаровский.

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"Основные войска армия РФ сконцентрировала на Донбассе. На другие направления сегодня у нее недостаточно сил. Поэтому для прорыва с Волынского направления Кремль может попытаться привлечь дополнительные военные ресурсы и живую силу Беларуси. Но здесь важно, какое решение примет Лукашенко, взвесив все "за" и "против", – говорит эксперт.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего из-за угрозы нападения со стороны Беларуси, где выработались превентивные меры, чтобы не допустить быстрого продвижения войск противника. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.