Арестович та Подоляк викрили плани Лукашенка щодо вторгнення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Радники глави Офісу президента Олексій Арестович та Михайло Подоляк прокоментували чутки про те, що на Україну готується новий напад з боку Білорусі. Відео виклав Арестович у Twitter.

У ролику він жартує з заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка, яка вже стала мемом, і каже, що нападу найближчим часом не буде.

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Подоляк, своєю чергою, закликав не вірити заявам сумнівних експертів, які нагнітають паніку.

Радники глави ОП запевнили: якщо загроза атаки з боку Білорусі з'явиться, про це обов’язково повідомлять.

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Чутки про напад

Ще в березні активно обговорювався можливий напад на Україну військ Білорусі. Схоже, історія повторюється. За даними білоруських ЗМІ, триває активне перекидання техніки до кордонів з Україною. А Лукашенко вже заявив про початок військових навчань з 22 червня.

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Лукашенко не хоче вплутуватися у війну з Україною та намагається "водити Путіна за носа". Проте, на думку Жданова, президент РФ все ж може змусити Лукашенка зробити такий крок.

Про те, що Білорусь може вплутатися у війну з Україною, розповів "Сьогодні" військовий експерт Якуб Войнаровський.

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"Основні війська армія РФ сконцентрувала на Донбасі. На інші напрямки сьогодні у неї недостатньо сил. Тому для прориву з Волинського напрямку Кремль може спробувати залучити додаткові військові ресурси та живу силу Білорусі. Але тут важливо, яке рішення ухвалить Лукашенко, зваживши всі за та проти", – каже експерт.

15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача через загрозу нападу з боку Білорусі, де виробили превентивні заходи, щоб запобігти швидкому просуванню військ противника. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.