Арестович погадал на картах Таро и выяснил будущее

Арестович "погадал на картах" / Фото: Коллаж: Сегодня

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович продолжает шутить в социальных сетях. Он выложил в Сеть пост, к которому прикрепил фотографию карт Таро, выложенных в виде слова "Нет".

Фото он подписал так:

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"Заказал таро-расклад: - Стоит ли верить Арестовичу?.. - Вроде, благоприятный прогноз, не?"

Разделся в прямом эфире

Ранее Алексей Арестович прямо во время прямого эфира решил сменить одежду на украинскую национальную – вышиванку. Он снял футболку перед камерой и надел вышиванку.

Арестович сделал это во время эфира на YouTube-канале журналистки Юлии Латыниной.

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