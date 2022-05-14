Арсений Яценюк объяснил, почему принять Украину в НАТО – в интересах Альянса

Принять Украину в НАТО было бы мощным решением на глобальном уровне, заявил Арсений Яценюк / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского форума безопасности Арсений Яценюк считает, что Украина должна быть в группе государств, присоединяющихся к НАТО.

На глобальном уровне в повестке дня необходимо принимать очень сильные и мощные решения. Первое – это вооружить Украину, второе – сделать Украину членом НАТО, заявил Яценюк во время специальной военной панели КБФ.

Реклама

"Сейчас мы живем в совершенно ином мире. Мир до и после 24 февраля. На мой взгляд, сейчас уже нет какого-то мирового порядка. Автократии и диктатуры борются против демократий и свободного мира", – подчеркнул он.

По мнению Яценюка, путинская война против Украины начала процесс дефрагментации мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

"Надо создать новый порядок. Это шанс для нас. Это возможность, которая очень зависит от того, выиграет ли Украина в этой войне. Мы должны выиграть эту войну, и мы победим в ней", – уверен глава КБФ.

Он назвал жизненно важными в плане военной поддержки два вопроса. Первый из них – скорейшее предоставление оружия украинскому войску.

Второй вопрос, по словам Арсения Яценюка, – Украина должна получить гарантию безопасности.

Реклама

"После того, как Украина отвоюет свои территории, для нас очень важно иметь реальные гарантии безопасности для Украины. Не такие, какие бы напоминали Будапештский меморандум. И единственный выход, который я вижу – это то, чтобы Украина стала членом НАТО", – пояснил он.

Арсений Яценюк считает, что решение принять Украину в НАТО соответствовало бы интересам Альянса.