Арсеній Яценюк пояснив, чому зробити Україну членом НАТО відповідає інтересам Альянсу

Прийняти Україну в НАТО було б найпотужнішим рішенням на глобальному рівні, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк вважає, що Україна повинна бути в групі держав, які приєднаються до НАТО.

На глобальному рівні на порядку денному необхідно приймати дуже сильні й потужні рішення. Перше – це озброїти Україну, друге – зробити Україну членом НАТО, заявив Яценюк під час спеціальної військової панелі КБФ.

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"Зараз ми живемо в абсолютно іншому світі. Світ до і після 24 лютого. На мою думку, зараз уже немає якогось світового порядку. Автократії і диктатури борються проти демократій і вільного світу", – наголосив він.

На думку Яценюка, путінська війна проти України розпочала процес дефрагментації світового порядку, який склався після Другої світової війни.

"Треба створити новий порядок. Це шанс для нас. Це можливість, яка дуже залежить від того, чи виграє Україна в цій війні. Ми маємо виграти цю війну, і ми переможемо в ній", – впевнений голова КБФ.

Він назвав життєво важливими у плані військової підтримки два питання. Перше з них – якнайшвидше надання зброї українському війську.

Друге питання, за словами Арсенія Яценюка, – Україна має отримати гарантії безпеки.

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"Після того, як Україна відвоює свої території, для нас надзвичайно важливо мати реальні гарантії безпеки для України. Не такі, які нагадували би Будапештський меморандум. І єдиний вихід, який я бачу, – це те, щоб Україна стала членом НАТО", – пояснив він.

Арсеній Яценюк вважає, зробити Україну членом НАТО відповідає інтересам НАТО.