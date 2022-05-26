Арсений Яценюк рассказал о новом "плане Маршалла" для Украины

Когда и как закончится война - этот вопрос Арсений Яценюк назвал ключевым по "плану Маршалла" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинскую победу необходимо обеспечить финансовым ресурсом. Окончание войны должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла" для Украины.

Такое мнение высказал Арсений Яценюк, премьер-министр Украины 2014-2016 годов, глава Киевского форума безопасности во время онлайн-дискуссии КБФ в рамках военного цикла "Борьба за Украину".

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Ключевым по "плану Маршалла" Яценюк назвал вопрос: когда и как закончится война?

"Не имея ответа на этот вопрос, мы не дадим корректного и четкого ответа на все остальные", – считает он.

Окончание войны, по мнению экс-премьера, должно сразу открыть ворота для нового "плана Маршалла", в котором должны принять участие США, ЕС, страны G7, международные финансовые институты и "другие партнеры свободного мира, готовые помогать Украине".

Арсений Яценюк подчеркнул, что со временем наступит ситуация, в том числе у ближайших друзей Украины, когда в силу политических обстоятельств "средства налогоплательщиков, которые будут идти на помощь Украине, станут частью политических дебатов внутри этих стран".

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"Именно поэтому для того, чтобы этих политических дебатов было меньше, необходима конфискация российских активов", – пояснил бывший премьер-министр.

Также политик считает, что пока проблема конфискации российских активов не будет решена, это будет провоцировать российскую агрессию.

"Потому что россияне будут знать, что они не платят ничего за агрессию", – подчеркнул он.

Более того, подчеркнул Арсений Яценюк, РФ еще и получает средства за энергоносители, так что ей "есть за что финансировать войну". По его словам, в 2022-м общий объем платежей от ЕС за российские энергоносители увеличился вдвое по сравнению с 2021-м – 22 миллиарда в месяц в этом году против 12,5 миллиарда в прошлом году.

"Поэтому без решения вопроса конфискации российских активов, как государственных, так и частных, и отрезания российской военной машины от газовых и нефтяных долларов эта война на истощение будет только в пользу РФ", – заключает глава КБФ.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов также считает, что частью "плана Маршалла" должен стать bail out – "прямая помощь украинской экономике, начиная с крупного бизнеса и заканчивая малым".

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