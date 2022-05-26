Арсеній Яценюк розповів про новий "план Маршалла" для України

Коли і як закінчиться війна – це питання Арсеній Яценюк назвав ключовим за "планом Маршалла" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська перемога має бути забезпечена фінансовим ресурсом. Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України.

Таку думку висловив Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму під час онлайн-дискусії КБФ у рамках військового циклу "Боротьба за Україну".

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Ключовим стосовно "плану Маршалла" Яценюк назвав запитання: коли і як закінчиться війна?

"Не маючи відповіді на це запитання, ми не дамо коректної і чіткої відповіді на всі інші", – вважає він.

Закінчення війни, на думку експрем'єра, повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла", в якому мають взяти участь США, ЄС, країни G7, міжнародні фінансові інститути та "інші партнери вільного світу, які готові допомагати Україні".

Арсеній Яценюк підкреслив, що із часом наступить ситуація, у тому числі у найближчих друзів України, коли в силу політичних обставин "кошти платників податків, які будуть йти на допомогу Україні, стануть частиною політичних дебатів усередині цих країн".

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"Саме тому для того, щоб цих політичних дебатів було менше, необхідна конфіскація російських активів", – пояснив колишній прем'єр-міністр.

Також політик вважає, що доки проблема конфіскації російських активів не вирішена, це буде стимулювати російську агресію.

"Тому що росіяни будуть знати, що вони не платять нічого за агресію", – наголосив він.

Більше того, підкреслив Арсеній Яценюк, РФ ще й отримує кошти за енергоносії, тож їй "є за що фінансувати війну". За його словами, у 2022-му загальний обсяг платежів з ЄС за російські енергоносії збільшився вдвічі у порівнянні із 2021-м – 22 мільярди на місяць у цьому році проти 12,5 мільярда в минулому році.

"Тому без вирішення питання конфіскації російських активів, як державних, так і приватних, та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ", – робить висновок голова КБФ.

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років також вважає, що частиною "плану Маршалла" повинен стати bail out – "пряма допомога українській економіці, починаючи з великого бізнесу і закінчуючи малим".

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