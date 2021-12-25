Авария на "Укрзализныце": поезда задерживаются

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов / Фото: Коллаж: Сегодня
Падение дерева на рельсы на участке Ясиня — Рахов привело к схождению локомотива и повреждению полотна, задерживается ряд поездов.
Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци".
Какие поезда задерживаются
- №55 Киев – Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне в Рахов;
- №26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 5 минут по Ясине;
- №95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте;
- №15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.
"В настоящее время пассажиров, направляющихся в Рахов и Квасы, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня", – говорится в сообщении.
"Укрзализныця" извиняется за вынужденную задержку и уже работает над восстановлением пути.
"Укрзализныця" назначила новые рейсы на праздники
В связи с повышенным спросом в период зимних праздников АО "Укрзализныця" назначает 6 дополнительных поездов.
Дополнительно будут ездить:
- №266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
- №222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
- №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);
- №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);
- №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря
- №173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.
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