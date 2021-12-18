Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Экспресс на линию фронта. "Укрзализныця" запускает новый поезд на Донбасс (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
18 декабря, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поезд отправится в первый рейс уже 19 декабря, он будет курсировать между Харьковом и Попасной
Попасная расположена всего в 7 километрах от оккупированных территорий.
Попасная расположена всего в 7 километрах от оккупированных территорий. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает новый модернизированный дизель-поезд – "Слобожанский экспресс" с 19 декабря. Он обеспечит связь между Луганской, Харьковской и Сумской областями.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Реклама

Маршруты и графики

Поезд будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

Реклама

С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправится в 09:05 и прибывает на станцию Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

Реклама

Поезд будет курсировать на станцию Попасная в Луганской области. Фото: УЗ

Характеристики поезда

На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3:

  • поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера;
  • приспособленный для перевозки маломобильного населения;
  • в составе поезда 3 вагона – 170 мест.

Справка о Попасной

Это прифронтовый город на Донбассе. Всего в 7 километрах от него расположен оккупированный пророссийскими боевиками Первомайск. Попасная освобождена из-под контроля боевиков 22 июля 2014 года.

Сейчас из города ходят электрички в города Сватово и на станцию Северск. Эти точки также находятся на Донбассе, но они более удалены от линии фронта.

Кроме того, из Киева в Попасную есть только один поезд №020ДП. Фактически, "Слобожанский экспресс" станет вторым поездом дальнего сообщения в этот город,

Дополнительные поезда на праздники

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на период зимних праздников:

  • №266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);
  • №123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);
  • №239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);
  • №170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря
  • №173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! В Киеве возле метро заметили огромные танки

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

50 732

заболело за неделю в Украине

-19%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять