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Експрес на лінію фронту. "Укрзалізниця" запускає новітній поїзд на Донбас (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
18 грудня, 13:37
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Поїзд відправиться у перший рейс вже 19 грудня, він курсуватиме між Харковом та Попасною
Попасна розташована лише за 7 кілометрів від окупованих територій.
Попасна розташована лише за 7 кілометрів від окупованих територій. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає новий модернізований дизель-поїзд – "Слобожанський експрес" з 19 грудня. Він забезпечить сполучення між між Луганською, Харківською та Сумською областями.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

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Маршрути і графіки

Поїзд курсуватиме за маршрутом Харків – Попасна – Харків, Харків – Суми – Ворожба – Харків.

З 19 грудня регіональний поїзд №887 Харків – Попасна вирушатиме з Харкова щоденно, крім середи, о 17:33 і прибуватиме до Попасної о 22:53. Зворотно з 20 грудня з Попасної поїзд №888 відправлятиметься щоденно, крім четверга, о 03:48 і прибуватиме до Харкова о 08:47.

З 20 грудня регіональний поїзд №885 Харків – Ворожба вирушатиме з Харкова о 09:05 і прибуватиме до Ворожби о 12:45. Зворотно з Ворожби поїзд № 886 вирушатиме о 13:10 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

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З 21 грудня регіональний поїзд №885/886 Харків – Ворожба – Харків буде курсувати щоденно, крім середи. Зі станції Харків-Пасажирський він вирушатиме о 09:05 та прибуватиме на станцію Ворожба о 12:30. Зворотно з Ворожби відправлятиметься о 13:19 і прибуватиме до Харкова о 17:04.

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Поїзд курсуватиме до станції Попасна в Луганській області. Фото: УЗ

Характеристики поїзда

На маршруті використовуватиметься новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3:

  • поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру;
  • пристосований для перевезення маломобільного населення;
  • у складі поїзда 3 вагони – 170 місць.

Довідка про Попасну

Це прифронтове місто на Донбасі. Лише за 7 кілометрів від нього розташований окупований проросійськими бойовиками Первомайськ. Попасна була звільнена від проросійських бойовиків 22 липня 2014 року.

Зараз з Попасної ходять електрички в міста Сватово та до станції Сіверськ. Ці точки також знаходяться на Донбасі, але вони більш віддалені від лінії фронту.

Крім того, з Києва до Попасної є лише один поїзд №020ДП. Фактично, "Слобожанський експрес" стане другим поїздом далекого сполучення в це місто,

Додаткові поїзди на свята

"Укрзалізниця" призначила 6 додаткових поїздів на період зимових свят:

  • №266/265 Київ – Херсон вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №222/221 Херсон – Київ вирушить з Києва та Херсона 31 грудня (квитки від 236 грн);
  • №123/124 Київ – Одеса вирушить з Києва 31 грудня, з Одеси 1 січня (квитки від 742 грн);
  • №239/240 Київ – Ужгород вирушатиме з Києва з 24 грудня по 8 січня через день (квитки від 276 грн);
  • №170/253 Київ – Харків вирушить з Києва 31 грудня. У зворотному напрямку – 31 грудня
  • №173/192 Київ – Львів вирушить з Києва та Львова 31 грудня.

Раніше ми писали:

  • 13 грудня у свій перший рейс вирушив поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів. Його маршрут вважається найдовшим, адже потяг долає 1806 км і сполучає 7 областей.
  • "Укрзалізниця" додала поїзди на популярні новорічні напрямки.

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