Авиаудар в Донецкой области: есть погибшие и раненые, среди которых ребенок (фото)

Авиаудар был в пгт Сартана Мариупольского района Донецкой области/Коллаж "Сегодня"

В пгт Сартана Мариупольского района Донецкой области произошел авиаудар, из-за которого погибли 3 мирных жителя. Также есть 3 раненых, из них – один ребенок.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Реклама

"Путин только что принёс свой русский мир в Мариуполь и лишил жизни трех мирных жителей. Фото последствий авиаудара прилегающего к Мариуполю посёлка Сартана", – говорится в сообщении.

Какие последствия

Из-за авиаудара умерли 3 мирных жителя, а также есть 3 раненых, из них – один ребенок.

"Фото и информацию получил от мэра Города Вадима Бойченко, который вместе с Полком НГУ Азов и ВСУ превращает Мариуполь в крепость. Кто из Западных медиа сейчас в Мариуполе, обращайтесь в пока службу городского совета. Вас повезут на место трагедии", - написал Антон Геращенко.

Реклама

Авиаудар в Мариупольской области. Фото: telegram-канал советника министра внутренних дел страны Антона Геращенко

Ситуация в Украине 26 февраля

На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".

Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Реклама

В Киеве, по состоянию на 6:00 утра, звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске слышны как автоматные очереди, так и взрывы.

Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

Также в столице были обстрелы в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны").

Читайте также