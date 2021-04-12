Автор фейка о "распятом мальчике": Я жалею, история обернулась в худшую сторону

Женщина до сих пор продолжает утверждать, что видела распятие ребенка, как Иисуса

Автор знаменитого фейка о "распятом мальчике в Славянске" Галина Пышняк до сих пор считает ту историю правдой и не признает ложь. Но при этом сожалеет, поскольку из-за этой истории сильно начали "травить" ее семью. Об этом она рассказала в интервью российским журналистам.

Спустя 7 лет женщина продолжает уверять, что видела, как "распинали младенца".

"Неправда? Пусть будет неправда, я не хочу ничего сейчас говорить и опровергать, каждый имеет право на собственное мнение. У медали есть две стороны – белая и черная. Кто там был, тот знает. Даже соседи, которые со мной там жили, мне сказали: "Ты единственная не побоялась сказать правду", – рассказала Пышняк.

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На уточняющий вопрос, жалеет ли женщина об этой истории с "распятым мальчиком", она ответила утвердительно.

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"Да, я жалею, потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я бы как остальные люди "ничего не вижу, ничего слышу". У меня очень "травили" детей", – добавила Пышняк.

Напомним, в 2014 году Галина Пышняк рассказала на камеру российским пропагандистам, как украинскими военными на площади в Славянске якобы "распяли маленького мальчика": "Один прибивал, а еще двое держали". Конечно же, никаких доказательств этому пропагандисты не представили, но с удовольствием крутили эту тему, пытаясь дискредитировать Украину.

Тем временем спустя 7 лет войны Россия не прекращает сеять фейки. Самый свежий – гибель ребенка на оккупированной территории. Российская сторона утверждала, что это ВСУ убили его.

На самом деле, как сообщили в ОБСЕ со слов очевидцев, ребенок подорвался на взрывном устройстве.