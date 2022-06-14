"Азов" предупредил, что Россия готовит провокации с пленными защитниками Мариуполя

Пленных украинских защитников Мариуполя РФ может заставить распространять пропаганду. Фото: коллаж "Сегодня"

Полк "Азов" предупредил о провокационных сообщениях и заявлениях от воинов "Азовстали", которые сейчас находятся в плену российских оккупантов. Такие материалы могут содержать пропаганду. Украинцев просят доверять только проверенной информации.

Об этом сообщили в пресс-службе "Азова".

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"В ближайшее время в Сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших побратимов, мариупольских защитников, находящихся в плену российских оккупантов. Обнародованный материал может иметь пропагандистское содержание, не соответствующее действительности", – заявили в полку.

Украинцев попросили быть внимательными и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских лиц, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото – изуродованный меткомбинат, который принял на себя удар оккупантов.

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Ранее мы рассказывали, что на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Процедура проходила по формуле "50 на 50". Среди погибших украинских воинов есть защитники "Азовстали".

Кроме того, в Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников с "Азовстали". Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали".