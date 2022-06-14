"Азов" попередив, що Росія готує провокації з полоненими захисниками Маріуполя

Полонених українських захисників Маріуполя РФ може змусити поширювати пропаганду. Фото: колаж "Сьогодні"

Полк "Азов" попередив про провокаційні повідомлення та заяви від воїнів "Азовсталі", які зараз перебувають у полоні російських окупантів. Такі матеріали можуть містити пропаганду. Українців просять довіряти лише перевіреній інформації.

Про це повідомили у пресслужбі "Азова".

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"Найближчим часом у Мережі можуть з’явитися провокативні повідомлення та заяви від наших побратимів, маріупольських захисників, які наразі перебувають у полоні російських окупантів. Оприлюднений матеріал може містити пропагандистський зміст, який не відповідатиме дійсності", – заявили в полку.

Українців попросили бути уважними та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доправлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

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20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото – зруйнований меткомбінат, який взяв на себе удар окупантів.

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Раніше ми розповідали, що на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів є захисники "Азовсталі".

Крім того, до Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників з "Азовсталі". Раніше пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі".