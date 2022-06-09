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До Києва привезли загиблих з "Азовсталі", більшість – не з "Азову"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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9 червня, 13:54
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Раніше у Запорізькій області пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією
У Києві поховають захисників з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві поховають захисників з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників ыз "Азовсталі". Раніше пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі".

Про це повідомили у пресслужбі "Азова", передає "Громадське".

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"Згідно з певними домовленостями, спочатку планувалося, що буде обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Але на територію України вчора привезли 58 тіл із території заводу "Азовсталь", – заявили в полку.

Нагадаємо, що під час попереднього обміну в Україну доставили 162 тіла, з яких приблизно 40 "азовців". За попередньою інформацією, серед 58 тіл, привезених до Києва, четверо – служили в "Азові".

Зазначається, що процес ідентифікації загиблих буде тривалим та складним, адже в більшості випадків необхідно проводити процедуру ДНК.

Ховати тіла загиблих захисників "Азовсталі" надалі планують у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Його планують збудувати на схилах Дніпра.

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"Це буде біля найбільшого прапора України, поруч із Меморіалом загиблих у Другій світовій війні. Поховання буде проходити в міру ідентифікування тіл загиблих і тільки за згодою батьків або близьких родичів", — додали в полку.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доправлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото зруйнований меткомбінат, який взяв на себе удар окупантів.

Раніше ми розповідали, що на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. Процедура проходила за формулою "50 на 50". Серед загиблих українських воїнів є захисники "Азовсталі".

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