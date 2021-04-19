Берем зонты и одеваемся теплее: на Украину надвигается холодный циклон

Особенно не повезет жителям западных областей – там погода разойдется не на шутку

Весна к нам не спешит – на Украину надвигается еще один холодный циклон с дождями, который существенно испортит погоду. Ожидаются грозы, снижение температуры, сильный ветер.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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Со стороны Черного моря в Украину во вторник переместится атмосферный вихрь с низким давлением в центре – циклон. Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток накроет восточные и центральные области. Дожди могут быть сильными.

На западе тоже ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть ливни.

К осадкам присоединится сильный ветер.

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Температура воздуха в Украине ночью 3-7 градусов тепла, днем ​​9-13.

В Киеве вторник ожидается прохладным: ночью 3-6 тепла, днем ​​10-12 градусов. Может быть какой-то дождь, но ничего серьезного.

Напомним, на днях в Одесской области выпал снег.

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