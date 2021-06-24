Беременность и ковид: риск ранних родов возрастает

Будущим мамам нужно беречься от инфекции, а если заболели, ни в коем случае не заниматься самолечением

Никакого самолечения, никакого приема антибиотиков без назначения врача. Если беременная женщина подхватила ковид, лучшее, что она может сделать – обратиться к медикам. Чтобы не навредить ни ребенку, ни себе. Об особенностях течения коронавирусной инфекции у будущих мам – в сюжете новостей "Сегодня".

Женщины, ожидающие появления ребенка в группе риска в случае тяжелого течения ковида. Врачи говорят, они хуже переносят и беременность, и коронавирусную инфекцию.

"Течение, разумеется, не такое, как у человека не беременного, так как двойная нагрузка, совсем другой механизм дыхания у беременных, совсем другие гормональные показатели", – говорит директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

Согласно исследованиям, дети у женщин, переболевших рождаются раньше срока и с меньшим весом. Инфекция может передаться и младенцу.

"Есть врожденные формы инфекции у детей. Слава богу, процент небольшой. Но мы так понимаем, что вирус может проникать через плацентарный барьер и достигать ребенка", – отмечает доктор.

Если беременная женщина подхватила ковид, лучшее, что она может сделать – обратиться к врачу. Чтобы не навредить ни ребенку, ни себе.

"Никакого самолечения, никакого самовольного приема антибиотиков, так как, я подчеркиваю, не менее 80% случаев не требуют антибиотиков", – отмечает Каминский.

И никакого КТ, настаивают медики.

"Любые лучевые нагрузки для беременных противопоказаны, особенно когда лечим какой-то тяжелое состояние. Самое безобидное – это ультразвуковой способ", – советует медик.

На вопрос по профилактике и лечению ковида у беременных отвечал директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский во время прямой трансляции в Фонде Рината Ахметова.

Профессиональные советы в пределах проекта "Спроси у доктора" каждую среду дают семейные врачи, инфекционисты, анестезиологи и другие эксперты, которые непосредственно лечат больных ковидом.

"Информационный проект "Спроси у доктора" является частью системной и масштабной помощи Фонда Рината Ахметова в период пандемии, которая реализуется в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", – отмечает директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Полные трансляции можно найти на YouTube канале Фонда Рината Ахметова. Видео проекта посмотрели уже более 10 миллионов раз.

Также Вячеслав Каминский рассказал, что коронавирус стал более агрессивным к женщинам, которые ждут появления ребенка, а беременность делает женский организм более уязвимым к тяжелому течению инфекции.