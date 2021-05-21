Без дождей и до +25: синоптики порадовали прогнозом погоды на 21 мая (карта)

В пятницу в Украине будет хорошая погода – без осадков, сильного ветра и гроз. Прогноз Укргидрометцентра

Хорошая погода в Украине. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

В Украину после долгих дождей и гроз наконец пришла хорошая погода. Сегодня, 21 мая, почти во всех областях будет сухо с переменной облачностью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу небольшой дождь с грозой возможен только в Одесской области. Скорость ветра будет 5-10 м/с.

Карта: Укргидрометцентр

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Температура воздуха днем ожидается 16-19 градусов в западных областях, в центральных и северных – 17-19, в южных – 17-22. На востоке страны будет теплее всего – 19-25 градусов.

В Киеве в этот день также будет сухо с переменной облачностью, на улице до 19 градусов.

Напомним, 18 мая после полудня Киев накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

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