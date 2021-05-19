В Украине продолжит бушевать непогода: до каких областей не доберется циклон

В четверг только жителям некоторых областей повезет с погодой – остальным лучше не забывать зонты

/ Фото: Pixabay

Ливни и прохлада – такой будет погода в четверг. 20 мая сухо будет только в нескольких областях, а температура местами будет всего 14 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирской, Киевской через Полтавскую, Днепропетровскую области на Запорожье и Крым – там без существенных осадков.

В остальных регионах будут дожди, при грозах возможны сильные порывы ветра.

В четверг ожидается дневная температура воздуха 17-23 градуса, на западе будет свежее, 14-18 тепла.

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В Киеве 20 мая, похоже, передышка от дождя – осадков не прогнозируется. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +18 градусов.

Напомним, на днях Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках.

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