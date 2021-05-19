В Україні продовжить бушувати негода: до яких областей не добереться циклон

У четвер тільки жителям деяких областей пощастить з погодою – іншим краще не забувати парасолі

/ Фото: Pixabay

Зливи і прохолодна - такою буде погода у четвер. 20 травня сухо буде лише у кількох областях, а температура подекуди лише 14 градусів.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра з'явиться суха смуга, яка дугою вигнеться від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавську, Дніпропетровську області на Запоріжжя та Крим – там без істотних опадів.

В інших регіонах будуть дощі, під час гроз можливі сильні пориви вітру.

У четвер очікується денна температура повітря 17-23 градуси, на заході буде свіжіше, 14-18 тепла.

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У Києві 20 травня, схоже, перепочинок від дощу – опадів не прогнозується. Протягом дня температура повітря буде коливатися близько +18 градусів.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.

Також ми писали, як по Україні пройшовся ураган і що він накоїв у різних областях країни.