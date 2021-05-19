Русский
$ 27,44
33,53
  1. Новини України

В Україні продовжить бушувати негода: до яких областей не добереться циклон

19 травня, 12:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У четвер тільки жителям деяких областей пощастить з погодою – іншим краще не забувати парасолі

/ Фото: Pixabay

Зливи і прохолодна - такою буде погода у четвер. 20 травня сухо буде лише у кількох областях, а температура подекуди лише 14 градусів.

Реклама

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, завтра з'явиться суха смуга, яка дугою вигнеться від Волині, Житомирщини, Київщини через Полтавську, Дніпропетровську області на Запоріжжя та Крим – там без істотних опадів.

В інших регіонах будуть дощі, під час гроз можливі сильні пориви вітру.

У четвер очікується денна температура повітря 17-23 градуси, на заході буде свіжіше, 14-18 тепла.

В тренді
Українка, яка викинула паспорт, потрапила у "Миротворець": що про неї пишуть (оновлено)
В тренді
Суддя Чаус готується розкрити компромат на високопоставлених осіб в Україні (відео)
Суддя Микола Чаус
В тренді
Надважливий сигнал. Лідер Партії зелених Німеччини приїде на український Донбас
Реклама

У Києві 20 травня, схоже, перепочинок від дощу – опадів не прогнозується. Протягом дня температура повітря буде коливатися близько +18 градусів.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли у заторах.

Також ми писали, як по Україні пройшовся ураган і що він накоїв у різних областях країни.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитина
Лікарка відмовилася оглядати. На Волині померла півторарічна дитинаЗахід
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
Долар покотився донизу – міжбанк чекає моменту істини
Долар покотився донизу – міжбанк чекає моменту істиниФінанси
"Україно, йди-но ти в ж*пу": розсерджена мати з дітьми викинула паспорт (відео)Україна
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти