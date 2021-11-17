Без осадков, но холодно: прогноз погоды в Украине на 17 ноября (карта)

В течение дня в Украине ожидаются порывы ветра/Коллаж: Сегодня
В среду, 17 ноября, в Украине прогнозируют небольшую облачность. По всей территории страны ожидается прохладная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня осадков не ожидается. Ветер по всей территории Украины — 3-8 м/с, однако в Крыму будет более ветрено — 5-10 м/сек.
На западе прогнозируют 3-8 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.
В северных регионах температура составит 2-5 градусов тепла. На юге — +4-9 градусов.
В Киеве без осадков, 2-4 градуса тепла, а в Симферополе +7-9 градусов.
Украине нужно готовиться к природным катастрофам
В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.
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