Без прививки не входить. В Одесской области чиновники перестали принимать невакцинированных

В Балтской объединенной территориальной громаде Одесской области чиновники местного городского совета ввели ограничения для граждан, не вакцинированных от COVID-19.

Жители громады рассказали изданию "Думская", что без справки от семейного врача о прививке или о том, что предъявитель уже не успел перенести болезнь, невозможно получить ни одной услуги.

Непривитых балтян и жителей сел, входящих в ОТГ, просто перестали пускать в административные помещения мэрии и старостинских округов. Причем началось это безобразие еще 1 августа.

Насколько это законно

Как выяснили журналисты "Думской", ограничения были введены протоколом заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло 6 июля. При этом соответствующие распоряжения мэра и главного санитарного врача отсутствуют. Аналогичных решений горсовета или его исполкома тоже нет.

Издание отмечает, что комиссии по ТЭБ и ЧС при советах разных уровней — это совещательные органы и их протокольные решения не являются нормативно-правовыми актами. А значит, не могут применяться для регулирования конституционных прав граждан.

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Иными словами, такой запрет не является законным, а чиновники, которые его установили, превысили свои полномочия.

Укололся? Получи билет в кино!

Несмотря на то, что вакцинация в нашей стране – пока еще дело добровольное, власти всячески поощряют граждан, которые желают привиться от коронавируса. Так,

В Киеве вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

А в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Напомним, что на данный момент украинцам сделали более 7 млн прививок.

За сутки делается почти 170 тысяч прививок.

Кроме того, Минздрав будет поощрять врачей за вакцинацию пациентов.