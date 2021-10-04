Без сертификата никак: во Львове невакцинированные студенты могут остаться без жилья

Во Львове невакцинированные студенты могут остаться на улице. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове студентов, которые не вакцинировались от коронавируса, могут выселить из общежития. Решение ожидается в ближайшее время.

Об этом сообщается в Telegram-канале Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Так, если больных среди студентов становиться больше, общежитие могут закрыть на карантин. Это может произойти после решения Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Условия проживания в общежитии

На время действия карантина в помещение общежития допустят только:

вакцинированных студентов, у которых будет соответствующий документ о вакцинации одной дозой (желтый сертификат) или двумя дозами (зеленый сертификат);

студентов, переболевших COVID-19, но не позднее 6 месяцев назад;

студенты, которые будут иметь справку от семейного врача по противопоказаний к вакцинации.

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Ректор опровергает

В комментарии местному изданию Galnet ректор университета Владимир Мельник опроверг такие распоряжения.

"Это ерунда. Подобного решения никто не рассматривал. Студенческие лидеры обратились с таким заявлением к другим студентам. Подобным образом происходит агитация тех студентов, которые против вакцинации. Никто студентов вакцинироваться не заставляет" , – заверил ректор.

Он также пообещал, что невакцинированных студентов не будут выселять из общежитий.

Вакцинация в Украине

За сутки 3 октября 2021 от коронавируса вакцинировались 33 924 человека. Одну дозу получили 17 373 человека, полностью иммунизированы – 16 551 человек.

Всего в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 771 866 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 962 507 прививок.

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