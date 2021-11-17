Без вакцины точно никак. В Украине ужесточат правила желтой зоны

В желтых зонах введут новые правила для невакцинированных / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав Украины планирует ужесточить карантинные ограничения для желтой зоны. Теперь и в желтых областях нужно будет иметь сертификат о полном курсе вакцинации.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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"В настоящее время Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантиных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей", – сказал Ляшко.

Отметим, что сейчас в желтой зоне не обязательно иметь сертификаты о вакцинации, чтобы посещать ТРЦ, заведения питания или массовые мероприятия.

В Украине области начнут выходить из красной зоны

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.

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Есть ряд регионов, в которых уменьшился процент заболеваемости COVID-19, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, а также снизился и процент занятых коек с кислородом.