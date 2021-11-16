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Новый "рекорд" по смертям и переполненные крематории: все о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
16 ноября, 09:04
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В крематории Киева говорят, что похоронных процессий стало вдвое больше, чем летом
В Украине за 15 ноября зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии.
В Украине за 15 ноября зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса с начала пандемии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерло самое большое количество людей с начала пандемии. При этом в крематории Киева стало больше работы в сравнении с летним периодом.

Сайт "Сегодня" собрал главное о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на 16 ноября.

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Уровень заболеваемости

За прошедшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327. Всего:

  • госпитализированы – 2 264 человека;
  • летальных исходов – 838 (рекордное количество с начала пандемии);
  • выздоровело – 21 914 человек.

Что происходит в Киевском крематории

"На сегодняшний день, если сравнивать с летним периодом, количество процессий удвоилось, – говорит пресс-секретарь крематория Андрей Ященко. – Если летом в среднем было 60 процессий в день, то теперь от 100 до 120".

Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", что к ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все это жертвы коронавируса.

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"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", объясняет мужчина и указал на склон, черный от копоти, над которым вздымался небольшой дымок.

Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются многое не говорить о своей работе.

Зоны карантина

По состоянию на 16 ноября только две области в желтой зоне карантина. Еще пять регионов в оранжевой, остальные – в красной.

Какие области в красной зоне

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  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская.

Какие области в оранжевой зоне

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черновицкая.

Какие области в желтой зоне

  • Тернопольская,
  • Кировоградская.

С 18 ноября Винницкая область переходит в "красную" карантинную зону.

В каких регионах улучшается ситуация

В Офисе президента заявили, что в Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наблюдается понижение главных отрицательных характеристик.

Луганскую и Херсонскую области могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

Обстановка с вакцинацией COVID

За прошедшие сутки, 15 ноября, еще 268 088 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

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