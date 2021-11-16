Новый "рекорд" по смертям и переполненные крематории: все о COVID-ситуации в Украине

В Украине за минувшие сутки от коронавируса умерло самое большое количество людей с начала пандемии. При этом в крематории Киева стало больше работы в сравнении с летним периодом.
Сайт "Сегодня" собрал главное о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на 16 ноября.
Уровень заболеваемости
За прошедшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327. Всего:
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- госпитализированы – 2 264 человека;
- летальных исходов – 838 (рекордное количество с начала пандемии);
- выздоровело – 21 914 человек.
Что происходит в Киевском крематории
"На сегодняшний день, если сравнивать с летним периодом, количество процессий удвоилось, – говорит пресс-секретарь крематория Андрей Ященко. – Если летом в среднем было 60 процессий в день, то теперь от 100 до 120".
Сотрудник крематория объяснил "Сегодня", что к ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все это жертвы коронавируса.
"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другой причине. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – объясняет мужчина и указал на склон, черный от копоти, над которым вздымался небольшой дымок.
Обычно коронавирусных больных хоронят в закрытом гробу. Представители ритуальных фирм стараются многое не говорить о своей работе.
Зоны карантина
По состоянию на 16 ноября только две области в желтой зоне карантина. Еще пять регионов в оранжевой, остальные – в красной.
Какие области в красной зоне
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская.
Какие области в оранжевой зоне
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черновицкая.
Какие области в желтой зоне
- Тернопольская,
- Кировоградская.
С 18 ноября Винницкая область переходит в "красную" карантинную зону.
В каких регионах улучшается ситуация
В Офисе президента заявили, что в Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наблюдается понижение главных отрицательных характеристик.
Луганскую и Херсонскую области могут перевести в "желтую" зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.
Обстановка с вакцинацией COVID
За прошедшие сутки, 15 ноября, еще 268 088 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы – 165 180 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.
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